Меркель пообіцяла Ердогану додаткові кошти для допомоги біженцям

Німеччина готова підтримати зусилля щодо будівництва притулків на півночі Сирії для біженців, переміщених через бойові дії в провінції Ідліб.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Я цілком можу уявити, що ЄС надасть підтримку понад суму у двічі по 3 мільярди євро", - сказала Меркель, не назвавши ніяких цифр.

Ердоган попередив, що 400 тисяч біженців, переміщених через бої в Ідлібі, прямують до турецького кордону.

Він також заявив, що ЄС ще не виконав свої зобов'язання в рамках так званої угоди про біженців. "Навіть перша частина, перші 3 мільярди євро, не були повністю надані ЄС", - сказав Ердоган.

Ердоган зазначив, що кошти не додаватимуться до державного бюджету, а натомість будуть розподілятися серед неурядових організацій, які працюють з біженцями в Туреччині.