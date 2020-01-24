Меркель пообещала Эрдогану дополнительные средства для помощи беженцам

Германия готова поддержать усилия по строительству приютов на севере Сирии для беженцев, перемещенных из-за боевых действий в провинции Идлиб.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я вполне могу представить, что ЕС окажет поддержку сверх суммы дважды по 3 миллиарда евро", - сказала Меркель, не назвав никаких цифр.

Эрдоган предупредил, что 400 000 беженцев, перемещенных из-за боев в Идлибе, направляются к турецкой границе.

Он также заявил, что ЕС еще не выполнил свои обязательства в рамках так называемого соглашения о беженцах. "Даже первая часть, первые 3 миллиарда евро, не были полностью предоставлены ЕС", - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что средства не будут добавляться в государственный бюджет, а будут распределяться среди неправительственных организаций, работающих с беженцами в Турции.