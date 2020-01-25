Из-за ударов Ирана по базам в Ираке черепно-мозговые травмы получили 34 военных США
Пентагон сообщил, что у 34 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы после нападения Ирана на их базу в Ираке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Представитель Министерства обороны Джонатан Хоффман сообщил, что восемь пострадавших военнослужащих были отправлены обратно в США для дальнейшего лечения, в то время как еще девять проходят лечение в Германии.
16 военнослужащих прошли лечение в Ираке и в Кувейте, прежде чем все 17 были возвращены на службу.
17 военнослужащих все еще находятся под медицинским наблюдением, сообщил представитель Пентагона.
Президент Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал в результате удара 8 января, который был нанесен в отместку за убийство США иранского генерала.
Трамп сослался на отсутствие пострадавших в своем решении не наносить ответного удара по Ирану.
Но на прошлой неделе Пентагон сообщил, что 11 военнослужащих проходят лечение от симптомов сотрясения мозга после ударов.
Отвечая на вопрос о явном несоответствии на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал: "Я слышал, что у них были головные боли, но я бы сказал, что это не очень серьезно."
"Я не считаю это очень серьезными травмами в сравнении с другими травмами, которые я видел", - сказал он.
Пентагон утверждает, что ни один американец не был убит в результате иранского ракетного удара по базе Айн аль-Асад, большинство находились в бункерах.