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У Франції колишнього вербувальника джихадистів посадили на 22 роки

Субота, 25 січня 2020, 13:56

Колишній вербувальник джихадистів Мурад Фарес був засуджений в Парижі до 22 років в'язниці за підбурювання десятків молодих людей до поїздки в Сирію і за керівництво групою франкомовних бойовиків там.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Мурад Фарес був затриманий в серпні 2014 року в Туреччині і через місяць був переданий до Франції.

Він був пов’язаний з терористичними угрупованнями, у тому числі "Ісламською державою". Він грав вагому роль у вербуванні молодих французів в Страсбурзі і Тулузі, а також у сприянні відправці їх до Сирії. Сам Фарес також перебував у Сирії з 2013 року.

У ході судового розгляду чоловік визнав ,що "допомагав кільком людям перетнути кордон", але стверджував, що не займався цим постійно. За його словами, він також брав участь у логістиці терористичних організацій, але не очолював бойовиків.

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Франція тероризм
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