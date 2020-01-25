У Франції колишнього вербувальника джихадистів посадили на 22 роки

Колишній вербувальник джихадистів Мурад Фарес був засуджений в Парижі до 22 років в'язниці за підбурювання десятків молодих людей до поїздки в Сирію і за керівництво групою франкомовних бойовиків там.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Мурад Фарес був затриманий в серпні 2014 року в Туреччині і через місяць був переданий до Франції.

Він був пов’язаний з терористичними угрупованнями, у тому числі "Ісламською державою". Він грав вагому роль у вербуванні молодих французів в Страсбурзі і Тулузі, а також у сприянні відправці їх до Сирії. Сам Фарес також перебував у Сирії з 2013 року.

У ході судового розгляду чоловік визнав ,що "допомагав кільком людям перетнути кордон", але стверджував, що не займався цим постійно. За його словами, він також брав участь у логістиці терористичних організацій, але не очолював бойовиків.