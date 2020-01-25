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В Афганістані ракета поцілила у вертоліт з Молдови, постраждали українські пілоти – ЗМІ

Субота, 25 січня 2020, 17:58

В Афганістані ракета поцілила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовський канал TV8.

За даними представниці Управління авіації Молдови Ірини Бодоліци, в результаті інциденту поранення отримали двоє українських пілотів. Їх стан задовільний.

Вертоліт дістав невеликі пошкодження.

Інший вертоліт, вже з громадянами Молдови в екіпажі, підібрав українців після інциденту.

 

В Управлінні авіації стверджують, що вертоліт виконував гуманітарну місію.

Ракета потрапила в нього в той момент, коли вертоліт знаходився на землі.

В свою чергу, міністерство оборони Афганістану повідомило про "інцидент з вертольотом приватної компанії", який стався з "технічних причин".

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