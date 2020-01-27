Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 38

Число загиблих в результаті потужного землетрусу на сході Туреччини зросло до 38.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), із 1607 постраждалих 1515 осіб були виписані з лікарні.

Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків будівель 45 осіб.

У регіоні тривають рятувальні роботи, до яких залучено 3800 осіб, сотні одиниць техніки автомобілів і службові собаки.

Землетрус магнітудою 6,8 стався у східній провінції Анкара в п'ятницю ввечері. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх країнах, включаючи Сирію і Грузію.

Загалом після землетрусу було зафіксовано ще 844 підземних поштовхи, кілька з них з магнітудою 4.