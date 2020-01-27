Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 38
Понеділок, 27 січня 2020, 07:59
Число загиблих в результаті потужного землетрусу на сході Туреччини зросло до 38.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), із 1607 постраждалих 1515 осіб були виписані з лікарні.
Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків будівель 45 осіб.
У регіоні тривають рятувальні роботи, до яких залучено 3800 осіб, сотні одиниць техніки автомобілів і службові собаки.
Землетрус магнітудою 6,8 стався у східній провінції Анкара в п'ятницю ввечері. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх країнах, включаючи Сирію і Грузію.
Загалом після землетрусу було зафіксовано ще 844 підземних поштовхи, кілька з них з магнітудою 4.
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