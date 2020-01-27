Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 38

Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции возросло до 38.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), из 1607 пострадавших 1515 человек были выписаны из больницы.

Спасателям удалось извлечь из-под обломков зданий 45 человек.

В регионе продолжаются спасательные работы, к которым привлечены 3800 человек, сотни единиц техники автомобилей и служебные собаки.

Землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло восточную провинцию Элязыг в пятницу вечером. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, включая Сирию и Грузию.

В общей сложности после землетрясения были зафиксированы еще 844 подземных толчка, несколько из них с магнитудой 4.