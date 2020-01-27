Коронавірус у Китаї: Нідерланди планують евакуацію своїх громадян

Через спалах коронавірусу уряд Нідерландів вивчає можливість евакуації 20 громадян з китайського міста Ухань.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl, про це в коментарі агенції ANP розповіла речниця МЗС країни.

Читайте також Коронавірус у Китаї: країни ЄС евакуюють громадян

За повідомленням посольства Нідерландів у Пекіні, ведуться консультації з іншими країнами-членами ЄС та владою Китаю з приводу вивезення нідерландців.

План евакуації поширюється на всю провінцію Хубей, але всі громадяни Нідерландів, зареєстровані в посольстві, перебувають в Ухані. Цей мегаполіс є епіцентром спалаху вірусу, який забрав життя 80 осіб.

Франція, Іспанія та Німеччина раніше оголосили про плани евакуації своїх громадян - разом з Британією, Італією, Японією, Австралією та США.

Влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань 31 грудня 2019 року. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.