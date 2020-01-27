Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ПАРЄ очолив бельгієць, який утримувався від голосування про Україну та Росію

Представника делегації України обрано віцепрезидентом ПАРЄ

Україна намагається зупинити обрання віцепрезидента ПАРЄ від Росії

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації






Коронавірус у Китаї: Нідерланди планують евакуацію своїх громадян

Понеділок, 27 січня 2020, 14:51

Через спалах коронавірусу уряд Нідерландів вивчає можливість евакуації 20 громадян з китайського міста Ухань.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl, про це в коментарі агенції ANP розповіла речниця МЗС країни.

Читайте також
Коронавірус у Китаї: країни ЄС евакуюють громадян

За повідомленням посольства Нідерландів у Пекіні, ведуться консультації з іншими країнами-членами ЄС та владою Китаю з приводу вивезення нідерландців.

План евакуації поширюється на всю провінцію Хубей, але всі громадяни Нідерландів,  зареєстровані в посольстві, перебувають в Ухані. Цей мегаполіс є епіцентром спалаху вірусу, який забрав життя 80 осіб.

Франція, Іспанія та Німеччина раніше оголосили про плани евакуації своїх громадян - разом з Британією, Італією, Японією, Австралією та США.

Влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань 31 грудня 2019 року. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Епідемія Нідерланди Китай
powered by lun.ua