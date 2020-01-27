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Коронавирус в Китае: Нидерланды планируют эвакуацию своих граждан

Понедельник, 27 января 2020, 14:51

Из-за вспышки коронавируса правительство Нидерландов изучает возможность эвакуации 20 граждан из китайского города Ухань.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl, об этом в комментарии агентству ANP рассказала пресс-секретарь МИД страны.

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По сообщению посольства Нидерландов в Пекине, ведутся консультации с другими странами-членами ЕС и властями Китая по поводу вывоза нидерландцев.

План эвакуации распространяется на всю провинцию Хубэй, но все граждане Нидерландов, зарегистрированные в посольстве, находятся в Ухане. Этот мегаполис является эпицентром вспышки вируса, который унес жизни 80 человек.

Франция, Испания и Германия ранее объявили о планах эвакуации своих граждан - вместе с Британией, Италией, Японией, Австралией и США.

Власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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