Коронавірус у Китаї: кілька країн ЄС евакуюють громадян
Кілька європейських країн вирішили евакуювати своїх громадян із району Ухань у Китаї, де коронавірус вже забрав життя щонайменше 80 людей, і ще близько 2700 осіб заразилося ним, попри значні зусилля Китаю зі стримування епідемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з міста Ухань.
Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузин заявила, що репатріація літаком розпочнеться до середини тижня, за згодою китайської влади.
Франція належить до числа країн, які оголосили про плани евакуації своїх громадян, разом з Італією, Японією, Австралією та США.
Париж передбачає, що поверне кілька сотень своїх громадян, які проживають у районі Уханя. Потім ці люди будуть змушені провести 14 днів на карантині.
31 грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.
Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила вірус "надзвичайною ситуацією в Китаї", але не стала говорити про глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.