Коронавірус у Китаї: кілька країн ЄС евакуюють громадян

Кілька європейських країн вирішили евакуювати своїх громадян із району Ухань у Китаї, де коронавірус вже забрав життя щонайменше 80 людей, і ще близько 2700 осіб заразилося ним, попри значні зусилля Китаю зі стримування епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з міста Ухань.

Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузин заявила, що репатріація літаком розпочнеться до середини тижня, за згодою китайської влади.

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Франція належить до числа країн, які оголосили про плани евакуації своїх громадян, разом з Італією, Японією, Австралією та США.

Париж передбачає, що поверне кілька сотень своїх громадян, які проживають у районі Уханя. Потім ці люди будуть змушені провести 14 днів на карантині.

31 грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила вірус "надзвичайною ситуацією в Китаї", але не стала говорити про глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.