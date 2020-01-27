"Талібан" заявив, що літак з американськими військовими "розбився" в Афганістані - ЗМІ

Речник талібів заявив, що літак з американськими військовими "розбився" в афганській провінції Газні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Заява бойовиків прозвучала на тлі низки суперечливих повідомлень про катастрофу літака, в той час афганські офіційні особи і авіакомпанії заперечують, що який-небудь з їхніх літаків пропав безвісти. НАТО також досі офіційно не прокоментувало повідомлення.

"Літак американських окупантів зазнав катастрофи в провінції Газні", - сказав представник талібів Забіхулла Моджахед в заяві пуштунською мовою, додавши, що всі члени екіпажу на борту загинули.

Плутанина позначає і саму заяву талібів: в одній з версій повідомлення йдеться про те, що літак розбився", в іншій – що його збили.

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Великі ділянки сільських районів у провінції Газні контролюються або перебувають під впливом бойовиків руху "Талібан", що ускладнює доступ до них для офіційних осіб.

Але представник Міністерства оборони Афганістану Рохулла Ахмадзай заявив агентству, що літак не належав афганським ВПС або розвідувальному управлінню країни.

Заява міністерства з'явилася через кілька годин після того, як повідомлення в соціальних мережах рясніли припущеннями про те, що літак належав державній авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, проте компанія заявила, що ці чутки "не відповідають дійсності".

Управління цивільної авіації Афганістану також спростувало повідомлення про те, що літак виконував комерційний рейс.

Речниця центрального командування США Бет Ріордан відмовилася коментувати заяву талібів. Раніше вона повідомила, що армія США розслідує повідомлення про катастрофу літака.