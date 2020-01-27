"Талибан" заявил, что самолет с американскими военными разбился в Афганистане - СМИ

Представитель талибов заявил, что самолет с американскими военными разбился в афганской провинции Газни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Заявление боевиков прозвучало на фоне ряда противоречивых сообщений о катастрофе самолета, в то время афганские официальные лица и авіалакомпанії отрицают, что какой-либо из их самолет пропал без вести. НАТО также до сих пор официально не прокомментировало сообщение.

"Самолет американских оккупантов потерпел крушение в провинции Газни", - сказал представитель талибов Забихулла Моджахед в заявлении на пуштунском языке, добавив, что все члены экипажа на борту погибли.

Путаница обозначает и саму заявление талибов: в одной из версий сообщения говорится о том, что самолет разбился", в другой – что его сбили.

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Большие участки сельских районов в провинции Газни контролируются или находятся под влиянием боевиков движения "Талибан", что затрудняет доступ к ним для официальных лиц.

Но представитель Министерства обороны Афганистана Рохулла Ахмадзай заявил агентству, что самолет не принадлежал афганским ВВС или разведывательному управлению страны.

Заявление министерства появилось через несколько часов после того, как сообщения в социальных сетях пестрели предположениями о том, что самолет принадлежал государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако компания заявила, что эти слухи "не соответствуют действительности".

Управление гражданской авиации Афганистана также опровергло сообщения о том, что самолет выполнял коммерческий рейс.

Пресс-секретарь центрального командования США Бет Риордан отказалась комментировать заявление талибов. Ранее она сообщила, что армия США расследует сообщения о катастрофе самолета.