У Греції двох росіян засудили до 395 років в'язниці за перевезення мігрантів

Суд грецького міста Каламата засудив двох росіян до 395 років в'язниці і штрафу в 6 млн євро за перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на в ТАСС.

Суд виніс обвинувальні вироки двом російським громадянам, які були затримані в червні минулого року за підозрою в незаконному перевезенні мігрантів в Греції.

У Греції дуже суворе законодавство до тих, хто перевозить нелегальних мігрантів. За першого мігранта перевізники засуджуються до 15 років тюремного ув'язнення, а за кожного наступного - до 7,5 років. В результаті часто терміни ув'язнення становлять десятки і навіть сотні років.

Представник посольства РФ в Греції заявив, що останнім часом почастішали випадки затримання російських моряків, які працювали за контрактом на іноземних судах. Найчастіше ті виправдовуються, що прямували на короткочасні заробітки на кораблі для туристів, але грецькі судові органи спираються на факти.

У 2019 році було затримано 12 росіян, які були в екіпажах суден.