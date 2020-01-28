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В Греции двух россиян приговорили к 395 годам тюрьмы за перевозку мигрантов

Вторник, 28 января 2020, 09:11

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро за перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Суд вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам, которые были задержаны в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию.

В Греции очень суровое законодательство к тем, кто перевозит нелегальных мигрантов. За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет.

Представитель посольстваРФ в Греции заявил, что в последнее время участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. В 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов.

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Греция мигранты
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