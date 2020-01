Сирийская арабская армия 27 января значительно продвинулась в своем наступлении в провинции Идлиб, захватив более десяти городов и сел у повстанцев-джихадистов Хайят Тахрир Аль-Шам (HTS) и поддерживаемых Турцией Национального освободительных сил (NLF).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

Под руководством 25-х сил специальных миссий (ранее "Силы Тигра") армии режима президента Сирии Башара Асада в понедельник удалось разместить свои силы на южной и северной осям города Маараф Аль-Нуман в восточной части Идлиб.

Повстанцы ранее заявляли, что бригадой "Силы Тигра" на самом деле командует не режим Башара Асада, а Россия.

В результате этого продвижения войска Сирийской арабской армии теперь оказались в пределах 13 км от Арих и Саракиба, двух важных городов в провинции Идлиб, расположенных вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4).

Как сообщает журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, 28 января российские авиаудары уничтожили город Хан Ассубул (ранее 6,5 тыс. жителей) к северу от Маараф Аль-Нумана, готовя путь к наступлению сухопутных войск режима Асада.

#News

Russian air strikes flattened the town of Khan Assubul (formerly 6.500 inhabitants) today, just north of #MaaratalNuman, preparing the way for advancing #Assad regime ground forces.#PutinAtWar pic.twitter.com/b6mnscK9ip