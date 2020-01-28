Франція у четвер поверне з Китаю перших громадян
Перший літак для повернення громадян Франції з китайського міста Ухань, де спалахнув новий коронавірус, найімовірніше, поверне їх до Парижа в четвер.
Про це заявив молодший міністр транспорту Жан-Батист Джебаррі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Retuers.
"Буде перший рейс, який завтра залишить Париж і, найімовірніше, повернеться в четвер з людьми, які не мають жодних симптомів", - заявив Джебаррі французькому телеканалу CNews.
"Цих людей посадять під карантин. І тоді відбудеться другий рейс, у ще не визначений термін, по людей, в яких проявляються симптоми, тобто можливих вірусоносіїв, за якими доглянуть у Парижі", - додав він.
Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузин у вівторок заявила, що в китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу, перебуває від 500 до 1000 громадян Франції.
У Франції раніше підтвердили перші три випадки коронавірусу у Європі.
Кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.