Франція у четвер поверне з Китаю перших громадян

Перший літак для повернення громадян Франції з китайського міста Ухань, де спалахнув новий коронавірус, найімовірніше, поверне їх до Парижа в четвер.

Про це заявив молодший міністр транспорту Жан-Батист Джебаррі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Retuers.

"Буде перший рейс, який завтра залишить Париж і, найімовірніше, повернеться в четвер з людьми, які не мають жодних симптомів", - заявив Джебаррі французькому телеканалу CNews.

"Цих людей посадять під карантин. І тоді відбудеться другий рейс, у ще не визначений термін, по людей, в яких проявляються симптоми, тобто можливих вірусоносіїв, за якими доглянуть у Парижі", - додав він.

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Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузин у вівторок заявила, що в китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу, перебуває від 500 до 1000 громадян Франції.

У Франції раніше підтвердили перші три випадки коронавірусу у Європі.

Кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.