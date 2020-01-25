У Франції підтвердили перші три випадки коронавірусу у Європі

Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з китайського міста Ухань: два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузин повідомила, що влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі.

В окремій заяві в п'ятницю міністерство охорони здоров'я оголосило про третій випадок – йшлося про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Більшість випадків і всі випадки смерті досі мали місце в Китаї, де офіційні особи ввели суворі обмеження на поїздки і громадські збори.

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31 грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила вірус "надзвичайною ситуацією в Китаї", але не стала говорити про глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

Від вірусу вже померли більше 40 людей.

Бузин сказала, що офіційною порадою для тих, хто підозрює у себе вірус, є не йти в лікарню - щоб уникнути його поширення - а зателефонувати за спеціальним номером, де їм скажуть, що робити.