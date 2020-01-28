Франция в четверг вернет из Китая первых граждан

Первый самолет для возвращения граждан Франции из китайского города Ухань, где вспыхнул новый коронавирус, скорее всего, вернет их в Париж в четверг.

Об этом заявил младший министр транспорта Жан-Батист Джебарри, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Retuers.

"Будет первый рейс, который завтра вылетит из Парижа и, скорее всего, вернется в четверг с людьми, у которых нет никаких симптомов заболевания", - заявил Джебарри французскому телеканалу CNews.

"Этих людей посадят в карантин. И тогда состоится второй рейс, в еще не определенный срок, за людьми, у которых проявляются симптомы, то есть возможными вирусоносителями, за которыми присмотрят в Париже", - добавил он.

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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин во вторник заявила, что в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, находится от 500 до 1000 граждан Франции.

Во Франции ранее подтвердили первые три случая коронавируса в Европе.

Количество летальных случаев, вызванных новым коронавирусом, превысило 100. На провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, приходится 76 смертей. В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило 2700.