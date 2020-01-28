Єврокомісія хоче вивести з обігу монети в 1 і 2 євроценти

Єврокомісія планує в середу представити нову робочу програму, серед пропозицій якої – виведення з обігу монет номіналом в 1 і 2 євроценти.

Про це повідомляє газета Sueddeutsche Zeitung, яка ознайомилась з проєктом документа, передає "Європейська правда".

Проєкт робочої програми Єврокомісії, зокрема, включає пропозицію "єдиних правил округлення", спрямовану на виключення найдрібніших монет.

Документ посилається на звіт Єврокомісії за 2018 рік, згідно з яким все більше країн з європейською загальною валютою перейшли на округлення сум до 5 центів при здійсненні покупок. Ініціатива економить витрати на виготовлення одно- і двоцентових монет, витрати на підрахунок і транспортування.

Щорічні опитування комісії також показують, що у жодній з країн немає переважної підтримки випуску цих двох типів монет.

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Те, що зараз планує Єврокомісія, вже деякий час обговорюється. Зовсім недавно заступник глави парламентської групи зелених в Бундестазі Олівер Кріш закликав покласти край одно- і двоцентовим монетам. Вони "абсолютно не потрібні і в основному є зайвим тягарем в гаманці".

Слід зазначити, що у таких країнах ЄС, як Фінляндія або Ірландія, дрібні монети більше не карбуються. У деяких країнах єврозони супермаркети та інші магазини округлюють ціни, тому одно- і двоцентові монети більше не потрібні.