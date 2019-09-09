ЄС не визнає незаконні "вибори" в окупованому Криму

В Євросоюзі заявили про невизнання місцевих "виборів" в окупованому Криму і запевнили, що не визнаватимуть обраних на цих виборах представників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві речника ЄС.

В ЄС нагадали про невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і подальше засудження цього порушення міжнародного права.

"Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, обраний на Кримському півострові і такий, що претендує на "представництво" населення Криму і Севастополя, не буде визнаний представником цих територій, які є українськими", - наголосили в ЄС.

"Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, 8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".

Після так званих виборів прокуратура АР Криму повідомила про підозру голові підконтрольної Кремлю виборчої комісії Михайлу Малишеву і його помічниці українці Айше Гафаровій.