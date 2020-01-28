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У Парижі протестують пожежники, поліція застосувала сльозогінний газ

Вівторок, 28 січня 2020, 16:48

У Парижі сталися сутички між пожежниками, які беруть участь в акції протесту, і правоохоронцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Щойно колона протестувальників покинула площу Республіки, в її голові сталися сутички.

Так, пожежники на чолі процесії зіткнулися з кордоном поліцейських сил, які оточили демонстрацію і задали темп ходи. Але пожежники у намаганні рухатися швидше спробували форсувати прохід.

Поліція відповіла сльозогінним газом.

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Профспілки організували паризьку акцію протесту для працівників пожежної служби з усієї країни.

Учасники протесту хочуть збільшення плати за ризик під час виконання своїх завдань з 19% до 25%.

Пожежники раніше проводили демонстрації в жовтні, які також відзначилися сутичками з поліцією. Один з протестувальників у південному місті Діжоні отримав серйозне поранення в око і досі не відновив зір.

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