В Париже протестуют пожарные, полиция применила слезоточивый газ
В Париже произошли столкновения между пожарными, которые участвуют в акции протеста, и правоохранителями.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Как только колонна протестующих покинула площадь Республики, в ее голове произошли столкновения.
Так, пожарные во главе процессии столкнулись с кордоном полицейских, которые окружили демонстрацию и задали темп ходьбы. Но пожарные в попытке двигаться быстрее попытались пробиться вперед.
Полиция ответила слезоточивым газом.
Профсоюзы организовали парижскую акцию протеста для работников пожарной службы со всей страны.
Протестующие хотят увеличения платы за риск при выполнении своих задач с 19% до 25%.
Пожарные ранее проводили демонстрации в октябре, которые также были отмечены стычками с полицией. Один из протестующих в южном городе Дижоне получил серьезное ранение в глаз и до сих пор не восстановил зрение.