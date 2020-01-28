В Париже протестуют пожарные, полиция применила слезоточивый газ

В Париже произошли столкновения между пожарными, которые участвуют в акции протеста, и правоохранителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Как только колонна протестующих покинула площадь Республики, в ее голове произошли столкновения.

Так, пожарные во главе процессии столкнулись с кордоном полицейских, которые окружили демонстрацию и задали темп ходьбы. Но пожарные в попытке двигаться быстрее попытались пробиться вперед.

Полиция ответила слезоточивым газом.

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Профсоюзы организовали парижскую акцию протеста для работников пожарной службы со всей страны.

Протестующие хотят увеличения платы за риск при выполнении своих задач с 19% до 25%.

Пожарные ранее проводили демонстрации в октябре, которые также были отмечены стычками с полицией. Один из протестующих в южном городе Дижоне получил серьезное ранение в глаз и до сих пор не восстановил зрение.