У Нідерландах схопили злодія, що сховав 30 поцуплених мобільників у велосипедки

Поліція Нідерландів схопила на рок-концерті викрадача мобільних телефонів і виявила у його велосипедках 30 поцуплених мобільників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це сталося на концерті канадського гурту Sum 41 у районі Амстердама Zuidoost 21 січня.

Поліцейські кажуть, що підозрюваний кишеньковий злодій - 34-річний громадянин Румунії, котрий, як вважають, належить до злочинної банди.

Його затримали після того, як рок-фанати попередили поліцію про крадіжки, і вона заблокувала виходи.

Велосипедки кишенькового злодія Фото поліції Нідерландів

Поцуплені мобільні телефони Фото поліції Нідерландів

Додаткові сили поліції скерували на концерт після отримання інформації від бельгійської поліції. Раніше в Антверпені на концерті того ж гурту було викрадено 50 мобільних телефонів.

Поки не зрозуміло, чи мав затриманий спільників.