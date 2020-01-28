Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ПАРЄ покарала Польщу, відновивши процедуру моніторингу

ЄС планує зняти санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича - журналіст

Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ

ЄС розширив санкції за "вибори" в Криму






У Нідерландах схопили злодія, що сховав 30 поцуплених мобільників у велосипедки

Вівторок, 28 січня 2020, 17:06

Поліція Нідерландів схопила на рок-концерті викрадача мобільних телефонів і виявила у його велосипедках 30 поцуплених мобільників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це сталося на концерті канадського гурту Sum 41 у районі Амстердама Zuidoost 21 січня.

Поліцейські кажуть, що підозрюваний кишеньковий злодій - 34-річний громадянин Румунії, котрий, як вважають, належить до злочинної банди.

Його затримали після того, як рок-фанати попередили поліцію про крадіжки, і вона заблокувала виходи.

 
Велосипедки кишенькового злодія
Фото поліції Нідерландів
 
Поцуплені мобільні телефони
Фото поліції Нідерландів

Додаткові сили поліції скерували на концерт після отримання інформації від бельгійської поліції. Раніше в Антверпені на концерті того ж гурту було викрадено 50 мобільних телефонів.

Поки не зрозуміло, чи мав затриманий спільників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди інциденти
powered by lun.ua