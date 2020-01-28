У Нідерландах схопили злодія, що сховав 30 поцуплених мобільників у велосипедки
Вівторок, 28 січня 2020, 17:06
Поліція Нідерландів схопила на рок-концерті викрадача мобільних телефонів і виявила у його велосипедках 30 поцуплених мобільників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Це сталося на концерті канадського гурту Sum 41 у районі Амстердама Zuidoost 21 січня.
Поліцейські кажуть, що підозрюваний кишеньковий злодій - 34-річний громадянин Румунії, котрий, як вважають, належить до злочинної банди.
Його затримали після того, як рок-фанати попередили поліцію про крадіжки, і вона заблокувала виходи.
Додаткові сили поліції скерували на концерт після отримання інформації від бельгійської поліції. Раніше в Антверпені на концерті того ж гурту було викрадено 50 мобільних телефонів.
Поки не зрозуміло, чи мав затриманий спільників.
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