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В Нидерландах поймали вора, спрятавшего 30 украденных мобильников в велосипедки

Вторник, 28 января 2020, 17:06

Полиция Нидерландов схватила на рок-концерте похитителя мобильных телефонов и обнаружила в его велосипедках 30 украденных мобильников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это произошло на концерте канадской группы Sum 41 в районе Амстердама Zuidoost 21 января.

Полицейские говорят, что подозреваемый карманник - 34-летний гражданин Румынии, который, как полагают, принадлежит к преступной банде.

Его задержали после того, как рок-фанаты предупредили полицию о краже, и она заблокировала выходы.

 
Велосипедки карманника
Фото полиции Нидерландов
 
Украденные мобильные телефоны
Фото полиции Нидерландов

Дополнительные силы полиции направили на концерт после получения информации от бельгийской полиции. Ранее в Антверпене на концерте той же группы были похищены 50 мобильных телефонов.

Пока не ясно, были ли у задержанного сообщники.

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