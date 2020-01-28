В Нидерландах поймали вора, спрятавшего 30 украденных мобильников в велосипедки
Вторник, 28 января 2020, 17:06
Полиция Нидерландов схватила на рок-концерте похитителя мобильных телефонов и обнаружила в его велосипедках 30 украденных мобильников.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Это произошло на концерте канадской группы Sum 41 в районе Амстердама Zuidoost 21 января.
Полицейские говорят, что подозреваемый карманник - 34-летний гражданин Румынии, который, как полагают, принадлежит к преступной банде.
Его задержали после того, как рок-фанаты предупредили полицию о краже, и она заблокировала выходы.
Дополнительные силы полиции направили на концерт после получения информации от бельгийской полиции. Ранее в Антверпене на концерте той же группы были похищены 50 мобильных телефонов.
Пока не ясно, были ли у задержанного сообщники.
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