Ураган у Чехії: повалені дерева, пошкоджені авто і 15 тисяч будинків без світла

У Чехії ураганний вітер у вівторок знеструмив щонайменше 15 тисяч домогосподарств, пошкодив автомобілі і повалив десятки дерев та електроопор.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Перші блискавки та ураганний вітер були зафіксовані о 12:50 у регіоні Хеб на кордоні з Німеччиною і згодом дісталися Праги, зачепивши також Устецький, Ліберецький, Плзенський краї.

Метеорологи відзначають, що блискавки в січні не є звичайною справою для Чехії, але таке інколи трапляється на перетинах важливих холодних фронтів. Зокрема, подібний феномен був зафіксований 3 лютого минулого року та 22 грудня 2018 року.

У багатьох місцях дерева падали на дроти ліній електропередач, сталося 14 аварій на високовольтних лініях.

Найсерйозніша ситуація склалася у Кладно, Беруні та на заході Праги. Торкнулася негода Карлово-Варського краю.

Пожежники у Празі та Центральній Чехії виїжджали на виклики десятки разів. Їм довелося підіймати дерева та бігборди, що впали на дахи та автомобілі, розчищати дороги.