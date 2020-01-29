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Ураган в Чехии: поваленные деревья, поврежденные авто и 15 000 домов без света

Среда, 29 января 2020, 08:48

В Чехии ураганный ветер во вторник обесточил не менее 15 000 домохозяйств и повредил автомобили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в 12:50 в регионе Хеб на границе с Германией и впоследствии  дошли д раги, задев также Устецкий, Либерецкий, Плзенский края.

 

Метеорологи отмечают, что молнии в январе не является обычным делом для Чехии, но такое иногда случается на пересечениях холодных фронтов. В частности, подобный феномен был зафиксирован 3 февраля прошлого года и 22 декабря 2018 года.

Пожарные в Праге и Центральной Чехии выезжали на вызовы десятки раз. Им пришлось поднимать дерева и рекламеные конструкции, упавшие на крыши и автомобили, расчищать дороги.

 

Во многих местах деревья падали на провода линий электропередач, 14 аварий на высоковольтных линиях.

Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруне и на западе Праги. Коснулась непогода Карлово-Варского края.

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Чехия стихийные бедствия
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