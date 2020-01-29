Глава правительства Каталонии анонсировал досрочные выборы в регионе

Глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал проведение досрочных выборов в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Торра заявил, что перед назначением даты выборов он хотел бы принятия парламентом бюджета.

Бюджет после принятия правительством должен пройти процесс утверждения в парламенте - отмечается, что этот процесс обычно занимает от двух до трех месяцев.

Ким Торра объяснил свое решение "нарушением единства" среди членов правительства автономии.

Ранее парламент Каталонии согласился лишить Торру депутатского мандата по распоряжению Центральной избирательной комиссии Испании. Это привело к кризису в коалиционном правительстве автономии.

Он заверил, что поддерживает испанское правительство, но хотел бы "проверить, способно ли оно прекратить репрессии".

Также глава правительства Каталонии заявил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Очередные выборы в Каталонии должны были состояться в конце 2021 года.