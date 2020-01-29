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Коронавирус: британцев, возвращающихся из Уханя, поместят на двухнедельный карантин

Среда, 29 января 2020, 14:49

Британцы, возвращающиеся в Великобританию из китайского Уханя, будут помещены в карантин на две недели из-за опасений относительно нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал: "Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть британских граждан из Уханя".

"Общественная безопасность является главным приоритетом. Любой, кто вернется из Уханя, будет надежно изолирован в течение 14 дней со всей необходимой медицинской помощью", - заявил он.

По данным правительственных источников, среди вариантов мест изоляции прибывших из Уханя рассматривают военные базы.

Ранее в среду British Airways приостановила все полеты в материковый Китай, поскольку число случаев заболевания коронавируса в стране превысило эпидемию атипичной пневмонии.

Как сообщалось, Евросоюз активировал механизм гражданской защиты после того, как Франция обратилась с просьбой об оказании помощи в возвращении своих граждан из Китая из-за вспышки коронавируса.

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