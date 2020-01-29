ЄС активував механізм цивільного захисту для повернення громадян з Китаю

Євросоюз активував Механізм цивільного захисту після того, як Франція звернулася з проханням про надання допомоги в поверненні своїх громадян з Китаю через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Франція, зокрема, попросила про надання консульської підтримки громадянам ЄС в китайському місті Ухань, який є епіцентром спалаху захворювання.

Читайте також У Німеччині підтвердили ще три випадки коронавірусу

"Через наш Механізм цивільного захисту ЄС будуть мобілізовані два літаки для репатріації громадян ЄС з району Ухань в Європу. Наш Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації працює цілодобово і знаходиться в постійному контакті з державами-членами, делегаціями ЄС в регіоні та посольством Китаю в Брюсселі. Подальша підтримка ЄС може бути мобілізована за запитом", - сказав комісар з кризового управління Янез Ленарчич.

ЄС буде спільно фінансувати транспортні витрати. Перший літак повинен вилетіти з Франції завтра вранці, а другий - пізніше цього тижня. Громадяни ЄС, як перебувають в регіоні і хочуть залишити його, можуть подати запит незалежно від їх національності.

Читайте також Коронавірус у Китаї: Нідерланди планують евакуацію своїх громадян

Початкові цифри показують, що близько 250 французьких громадян будуть перевезені на першому літаку, і понад 100 громадян ЄС з інших країн на другому літаку.

У Єврокомісії наголосили, що на цьому етапі тільки здорові або безсимптомні громадяни матимуть право повернутися в Європу.