Сервери ООН в Женеві та Відні зламали хакери

Десятки серверів офісів ООН у Женеві та Відні зазнали хакерських атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із внутрішнього конфіденційного документа ООН, із яким ознайомилось агентство Associated Press.

Згідно з документом, хакери атакували 42 сервери. Щодо ще 25 серверів є підозра зламу. Майже всі вони належать офісам ООН в Женеві та Відні. Три сервери використовує Управління Верховного комісара з прав людини, два - Європейська економічна комісія ООН.

"Нас зламали. Ми зіштовхуємося зі щоденними спробами проникнути в наші комп'ютерні системи. Цього разу їм це вдалося, але вони не зайшли надто далеко. Конфіденційної інформації викрадено не було", - прокоментував речник Управління Верховного комісара з прав людини Руперт Колвілл.

За словами анонімного чиновника ООН, хакерські атаки вперше виявили ще влітку. Ступінь шкоди, стверджує співрозмовник агентства, залишається незрозумілим з точки зору особистої, секретної або компрометуючої інформації, яка могла бути вкрадена.

Рівень складності атаки був настільки високий, що, можливо, за ним стоїть уряд якоїсь із держав, стверджує джерело. Чиновник запевнив, що з того часу захист комп’ютерних систем ООН був посилений.

Техніки в офісах ООН у Женеві щонайменше два рази працювали протягом вихідних в останні місяці, щоб ізолювати місцевий центр обробки даних ООН від Інтернету, переписати паролі та переконатися, що системи чисті.