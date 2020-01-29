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Греція може встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів

Середа, 29 січня 2020, 16:30

Уряд Греції хоче встановити плавучий бар'єр, щоб перешкодити мігрантам дістатися грецьких островів з узбережжя Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство оборони Греції запропонувало приватним підрядникам взяти участь у тендері на поставку плавучої огорожі довжиною 2,7 км. Жодних подробиць про те, коли може бути встановлений бар'єр, не наводиться.

Зростання числа мігрантів і біженців, що прибувають морем на Лесбос та інші східні грецькі острови, призвело до значного перенаселення таборів біженців.

Сітчастий бар'єр підніметься на 50 сантиметрів над водою і буде призначений для утримання миготливих вогнів, повідомили у міністерстві. За оцінками відомства, проєкт коштуватиме 500 000 євро, що включає в себе чотири роки технічного обслуговування.

Правоцентристський уряд Греції раніше пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо міграційної кризи і планує створити центри утримання під вартою для мігрантів, яким відмовлено в притулку, а також прискорити депортацію назад до Туреччини.

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Греція мігранти
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