Уряд Косова схвалив акт Магнітського

Уряд Косова, що йде у відставку, в середу схвалив так званий акт Магнітського, метою якого є карати грубих порушників прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Сьогодні я пишаюся тим, що уряд Косова ухвалив косовський акт Магнітського, який карає іноземних урядовців, причетних до порушень прав людини в будь-якій точці світу", - заявив у Twitter міністр закордонних справ Беджет Пацоллі.

Косово стверджує, що це важливий крок в узгодженні його зовнішньої політики з політикою західних партнерів.

Так званий акт Магнітського вперше був схвалений у США колишнім президентом Бараком Обамою в грудні 2012 року. Він заборонив 18 російським урядовцям і бізнесменам в'їзд в США і використання банківської системи, а їх активи були заморожені.

Пізніше, в 2016 році, закон був розширений і тепер поширюється на понад 40 порушників прав людини в усьому світі.

Закон названий на честь Сергєя Магнітського, російського адвоката і аудитора, який помер у російській в'язниці в нелюдських умовах. У 2008 році Магнітський розслідував мережу податкового шахрайства і хабарництва, до якої були залучені 23 компанії та 230 мільйонів доларів, пов'язаних з приватними особами, близькими до російського уряду.