У Фінляндії підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший у Фінляндії випадок коронавірусу підтвердився, носієм вірусу є туристка з Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового виду коронавірусу.

Вона звернулася в поліклініку міста Івало з симптомами грипу. Звідти її перевезли в центральну лікарню Лапландії в Рованіємі.

"Ризик поширення вірусу у Фінляндії як і раніше невеликий, тому не варто панікувати", - заявив глава відомства охорони здоров'я і соціального забезпечення (THL) Міка Салмінен.

Загалом у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб - за станом їх здоров'я спостерігатимуть протягом 14 днів.

У Китаї вже зареєстровано майже 6000 випадків захворювання і 132 випадки смерті від нового коронавірусу. У Європі коронавірус раніше підтвердився на території Франції та Німеччини.