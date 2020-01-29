В Финляндии подтвердили первый случай коронавируса
Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, носителем вируса является туристка из Китая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавирус.
Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.
"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.
В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.
В Китае уже зарегистрировано почти 6000 случаев заболевания и 132 случая смерти от нового коронавируса. В Европе коронавирус ранее подтвердился на территории Франции и Германии.