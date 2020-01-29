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В Финляндии подтвердили первый случай коронавируса

Среда, 29 января 2020, 18:05

Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, носителем вируса является туристка из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавирус.

Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.

В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.

В Китае уже зарегистрировано почти 6000 случаев заболевания и 132 случая смерти от нового коронавируса. В Европе коронавирус ранее подтвердился на территории Франции и Германии.

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