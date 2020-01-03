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Президент Польщі може відмовитись від візиту в Ізраїль через Путіна – ЗМІ

П'ятниця, 3 січня 2020, 14:00

Президент Польщі Анджей Дуда може не поїхати на ізраїльські урочистості з нагоди річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау через присутність на них президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta.pl.

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський не підтвердив, що рішення про скасування візиту прийняте, водночас визнав, що присутність президента в Ізраїлі залежить від реалізації очікувань, які були представлені організаторам. Він підкреслив, що до попередніх умов був доданий ще один пункт, що стосується участі президента Росії Владіміра Путіна.

"Сценарій, в якому Путін є головним гостем, оратором з можливістю продовжувати образливі і брехливі тези про причини Другої світової війни, для нас неприйнятним" - сказав він, додавши, що переговори з цього питання веде посол Польщі в Ізраїлі Марек Maгєровський.

Gazeta Wyborcza в свою чергу з посиланням на джерела повідомила, що рішення про скасування візиту в Ізраїль було прийняте ще 27 грудня.

Тоді ж в президентському палаці відбулася зустріч, в ході якої розглядалися способи реакції на слова Путіна, який приписував Польщі співпрацю з гітлерівською Німеччиною і співвідповідальність за Другу світову війну.

Газета зазначила, що причин для скасування візиту як мінімум кілька. По-перше, World Holocaust Forum вважається конкурентом запланованих на 27 січня святкувань визволення Аушвіц- Біркенау у Польщі. "Проблема також у відсутності належного форуму висловлювань для президента Польщі, головними виступаючими на форумі повинні бути президент Путін та Реувен Рівлін", - зазначає видання. Польській стороні також заважає те, що співорганізатором форуму є глава МЗС Ізраел Кац, який повторював слова про антисемітизм поляків, "всмоктаний з молоком матері".

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