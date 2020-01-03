Президент Польши может отказаться от визита в Израиль из-за Путина – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда может не поехать на израильские торжества по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за присутствия на них президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta.pl.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский не подтвердил, что решение об отмене визита принято, вместе с тем признал, что присутствие президента в Израиле зависит от реализации ожиданий, которые были представлены организаторам. Он подчеркнул, что к предварительным условиям был добавлен еще один пункт, касающийся участия президента России Владимира Путина.

"Сценарий, в котором Путин является главным гостем, оратором с возможностью продолжать оскорбительные и лживые тезисы о причинах Второй мировой войны, для нас является неприемлемым", - сказал он, добавив, что переговоры по этому вопросу ведет посол Польши в Израиле Марек Магеровский.

Gazeta Wyborcza в свою очередь со ссылкой на источники сообщила, что решение об отмене визита в Израиль было принято еще 27 декабря.

Тогда же в президентском дворце состоялась встреча, в ходе которой рассматривались способы реакции на слова Путина, который приписывал Польше сотрудничество с гитлеровской Германией и ответственность за Вторую мировую вону.

Газета отметила, что причин для отмены визита как минимум несколько. Во-первых, World Holocaust Forum считается конкурентом запланированных на 27 января празднований освобождения Аушвиц - Биркенау в Польше. "Проблема также в отсутствии должного форума высказываний для президента Польши, главными выступающими на форуме должны быть президент Путин и Реувен Ривлин", - отмечает издание. Польской стороне также мешает то, что соорганизатором форума является глава МИД Израель Кац, который повторял слова об антисемитизме поляков.