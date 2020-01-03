Туреччина з листопада вислала 150 іноземних терористів

Туреччина з 11 листопада минулого року депортувала 150 іноземних бойовиків і терористів, пов'язаних з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", в країни їх походження.

Про це розповів прессекретар Міністерства внутрішніх справ Туреччини Ісмаїл Чатакли, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Анкара продовжує депортувати іноземних терористів в країни їх походження в рамках розпочатого в листопаді процесу.

У турецьких в'язницях перебувають близько 1200 іноземних членів "Ісламської держави", причому майже 300 з них були затримані в ході нинішньої антитерористичної операції Туреччини на півночі Сирії. У число заарештованих входять родичі членів ІДІЛ, повідомив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу в листопаді, додавши, що Анкара депортує терористів в країни їх походження.

Питання про поводження з членами ІДІЛ та їх сім'ями, затриманими в Сирії – в тому числі з іноземними членами терористичної групи, було спірним, причому Туреччина стверджувала, що терористи іноземного походження повинні бути репатрійовані в свої країни походження, в той час як кілька європейських країн відмовилися від них, заявивши, що терористи були позбавлені свого громадянства.

Сойлу раніше критикував європейські країни за відмову прийняти своїх громадян назад, заявивши, що Туреччина "не є готелем для терористів". Він сказав, що країна відправить їх назад на батьківщину, незалежно від їх громадянства.