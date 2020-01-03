Турция с ноября выслала 150 иностранных террористов

Турция с 11 ноября прошлого года депортировала 150 иностранных боевиков и террористов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство", в страны их происхождения.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатакли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Анкара продолжает депортировать иностранных террористов в страны их происхождения в рамках начавшегося в ноябре процесса.

В турецких тюрьмах находятся около 1200 иностранных членов "Исламского государства", причем почти 300 из них были задержаны в ходе нынешней антитеррористической операции Турции на севере Сирии. В число арестованных входят родственники членов ИГИЛ, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в ноябре, добавив, что Анкара депортирует террористов в страны их происхождения.

Вопрос об обращении с членами ИГИЛ и их семьями, задержанными в Сирии – в том числе с иностранными членами террористической группы, было спорным, причем Турция утверждала, что террористы иностранного происхождения должны быть репатриированы в свои страны происхождения, в то время как несколько европейских стран отказались от них, заявив, что террористы были лишены своего гражданства.

Сойлу ранее критиковал европейские страны за отказ принять своих граждан обратно, заявив, что Турция "не является отелем для террористов". Он сказал, что страна отправит их обратно на родину, независимо от их гражданства.