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Словенія: дострокові вибори залежать від правого експрем'єра, друга Орбана

Четвер, 30 січня 2020, 10:45

Після відставки прем'єр-міністра Словенії Мар'яна Шареца президент Борут Пахор провів переговори з ним та спікером парламенту Діном Жіданом, після чого заявив, що продовжить неформальні консультації, а офіційні переговори розпочнуться 4 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Усі карти перебувають у руках Янеза Янші, лідера консервативної "Демократичної партії" (SDS), найбільшої партії парламенту.

Якщо він зуміє сформувати нову коаліцію з нинішніми депутатами, не буде дострокових виборів, заявив Жідан. Однак Янша наразі не розголошує свої наміри.

Янша - союзник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Партія Янши виграла більшість голосів на загальних виборах у Словенії в червні 2018 року, але не отримала парламентської більшості.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в його інтерв'ю "Європейській правді".

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Словенія
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