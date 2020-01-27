Прем'єр-міністр Словенії подав у відставку і хоче дострокових виборів
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня заявив, що передає до парламенту свою заяву про відставку, і закликав до дострокових виборів, додавши, що його уряд меншості не в змозі просувати важливі закони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"З цією коаліцією, цією ситуацією в парламенті, я не можу виправдати очікування людей. Я міг би їх виконати після виборів", - сказав Шарец на пресконференції.
Незадовго до його заяви національне інформаційне агентство STA повідомило про відставку міністра фінансів Андрея Бертонцеля.
Уряд на чолі з лідером партії LMŠ Мар'яном Шарецом словенський парламент затвердив у вересні 2018 року.
Таким чином, Словенія отримала тринадцятий уряд країни, до якого увійшли представники лівоцентристських партій LMŠ, SD (соціал-демократи), SMC (Партія поміркованого центру), партією екс-прем'єр-міністра Аленки Братушек SAB та партією пенсіонерів Desus.
42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, він працював мером міста Камнік впродовж двох термінів. Шарец є наймолодшим в історії прем'єр-міністром Словенії.