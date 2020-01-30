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У Стокгольмі з галереї вкрали понад десять робіт Сальвадора Далі

Четвер, 30 січня 2020, 12:24

У Стокгольмі з галереї Couleur вкрали не менше 10 бронзових скульптур і гравюр іспанського художника Сальвадора Далі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське видання Aftonbladet.

За даними поліції, злочинці проникли в галерею в ніч на 30 січня, сліди злому виявили близько 4 ранку.

Поліція шукає двох осіб, які поїхали від галереї на автомобілі. Підозрюваних поки не затримали, хоча авто вдалося знайти.

У галереї в ці дні проходила виставка робіт Сальвадора Далі, точна кількість вкрадених робіт поки невідома.

"Те, що ми побачили відразу, вони взяли десь від 10 до 12 скульптур, і кожна з них коштує від 200 тисяч до 500 тисяч шведських крон (19-47 тисяч євро)", - сказав представник галереї Педер Енстрьом.

Скульптури, висотою від 40 до 50 сантиметрів, привезли зі Швейцарії, і в галереї вони перебували десять днів, виставка мала закритися у суботу.

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