Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євросоюз офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії

ЄСПЛ завалили новими скаргами на Україну щодо війни на Донбасі

Україна запровадила тимчасовий безвіз для британців

Білий дім проти публікації книги Болтона через "секретну інформацію"






В італійському порту заблокували круїзний лайнер через пасажирів з підозрою на коронавірус

Четвер, 30 січня 2020, 12:59

В італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з 6 тисячами людей на борту через двох пасажирів, у яких виявили симптоми нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що подружню пару китайців з Гонконгу помістили в ізольовану каюту лайнера Costa Crociere з температурою і проблемами з диханням.

До них уже прибули італійські лікарі для проведення необхідних тестів.

Подружжя прибуло в аеропорт Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні.

Інші пасажири поки не можуть зійти на берег.

За останніми даними, в Китаї від нового типу коронавірусу померли вже 170 людей, заражені – більше 8 тисяч.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Епідемія
powered by lun.ua