Україна пропонує Британії розробити план дій зі спрощення візового режиму

Україна не ставить питання про запровадження віз для британців, але очікує взаємності у цій сфері, тож пропонує Британії розробити план дій зі спрощення візового режиму для українців.

Про це заявила посол України у Британії Наталія Галібаренко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC News Україна.

"Я вважаю, що в таких питаннях, як візи, має бути елемент взаємності: якщо ми продовжуємо безвізовий в'їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки", - вважає пані посол.

Вона підкреслює: не йдеться про те, що вже завтра українці зможуть їздити до Великої Британії без віз.

"Йдеться про започаткування діалогу про поступове спрощення Британією візового режиму для українських громадян. Це тривалий і поетапний процес, але ми готові пропонувати різні варіанти візового спрощення та розробити, разом з британською стороною, відповідний план дій", - заявила Галібаренко.

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Цей план може бути аналогічним тому, який Україна мала з ЄС, а Київ готовий довести, що не становить міграційної загрози.

При цьому пані посол послалась на успішний досвід безвізового режиму України та ЄС.

"Українці довели, що можуть користуватися безвізовим режимом без системних порушень. Громадяни нашої держави щороку подорожують все більше. Безвіз з ЄС ефективно працює. І одного дня - не сумніваюсь - будуть аналогічні правила в'їзду і до Великої Британії", - впевнена пані посол.

Окрім того, паралельно Україна працює над покращенням якості надання візових послуг.

"Наші британські партнери пообіцяли позитивні зміни у дотриманні термінів оформлення віз, збільшення часових слотів для співбесід тощо", - анонсувала Наталія Галібаренко.

Вона нагадала, якщо в 2015 році був пік відмов для українців на рівні 24%, то сьогодні такий рівень становить вже 11%.

"Хоча все одно це ще дуже багато і ми продовжуємо роботу над зменшенням цих показників", - пообіцяла дипломатка.

Нагадаємо, 29 січня президент України Володимир Зеленський запровадив безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Безвіз діятиме на тимчасовій основі з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС. Британія не надала Україні безвізового режиму, коли він запрацював з ЄС в 2017 році.

Читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".