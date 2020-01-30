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Україна запровадила тимчасовий безвіз для британців

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Україна запровадила тимчасовий безвіз для британців

Четвер, 30 січня 2020, 10:52

Україна запровадила безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Безвіз діятиме на тимчасовій основі з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського оприлюднений на сайті голови держави.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано в тексті указу.

Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС.

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

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