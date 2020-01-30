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Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8

Четвер, 30 січня 2020, 14:41

Землетрус магнітудою 5,8 стався на південь від грецьких островів Родос і Карпатос, на південному сході Егейського моря.

Такими є дані Афінського геодинамічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр дає трохи менший показник 5,7.

Епіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.

Про руйнування не повідомляється. У цьому ж регіоні в ніч на четвер також зафіксували поштовхи магнітудою 5,1.

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Греція
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