У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8
Четверг, 30 января 2020, 14:41
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло к югу от греческих островов Родос и Карпатос, на юго-востоке Эгейского моря.
Таковы данные Афинского геодинамического института, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр дает несколько меньший показатель - 5,7.
Эпицентр землетрясения, которое произошло после 13.00, находился в море, в 74 километрах к юго-востоку от Карпатоса, тогда как его глубина составляла чуть больше 10 километров.
О разрушениях не сообщается. В этом же регионе в ночь на четверг также зафиксировали толчки магнитудой 5,1.
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