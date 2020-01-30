У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло к югу от греческих островов Родос и Карпатос, на юго-востоке Эгейского моря.

Таковы данные Афинского геодинамического института, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр дает несколько меньший показатель - 5,7.

Эпицентр землетрясения, которое произошло после 13.00, находился в море, в 74 километрах к юго-востоку от Карпатоса, тогда как его глубина составляла чуть больше 10 километров.

О разрушениях не сообщается. В этом же регионе в ночь на четверг также зафиксировали толчки магнитудой 5,1.