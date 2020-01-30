Парламент Естонії голосуватиме за заяву з засудженням російської інтерпретації Другої світової

Більшість депутатів парламенту Естонії підписали політичну заяву із засудженням Росії за спроби трактувати історію Другої світової війни у вигідному для себе світлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Станом на ранок четверга документ підписали 73 депутати Рійгікогу (естонського парламенту).

На даний момент відомо, що серед тих, хто підписав заяву, немає російських депутатів фракції центристів.

"Проєкт нашої заяви підписали 73 депутати, які представляють всі п'ять парламентських фракцій. У цьому сенсі я радий, що з цього питання у нас намічається надійний консенсус", - сказав голова Комісії у закордонних справах Марко Міхкельсон.

"Далі процес відбуватиметься наступним чином: комісія у закордонних справах обговорить проєкт заяви на своєму засіданні, яке відбудеться, швидше за все, 11 лютого. Як представник ініціаторів цієї заяви я хочу, щоб були запрошені також працівники не тільки міністерств закордонних справ і освіти і науки, а й співробітники Інституту пам'яті, щоб обговорення цієї теми було більш широким. А голосування за проєктом у великому залі Рійгікогу, ймовірно, пройде до чергової річниці незалежності Естонії, 19 або 20 лютого", - додав Міхкельсон.

Для того, щоб заява була прийнята, достатньо одного читання проєкту відповідного документа в Рійгікогу.