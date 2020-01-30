Парламент Эстонии проголосует по заявлению с осуждением российской интерпретации истории

Большинство депутатов парламента Эстонии подписали политическое заявление с осуждением России за попытки трактовать историю Второй мировой войны в выгодном для себя свете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По состоянию на утро четверга документ подписали 73 депутата Рийгикогу (эстонского парламента).

На данный момент известно, что среди подписавших заявление нет российских депутатов фракции центристов.

"Проект нашего заявления подписали 73 депутата, представляющих все пять парламентских фракций. В этом смысле я рад, что по этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - сказал председатель Комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

"Дальше процесс будет происходить следующим образом: комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на своем заседании, которое состоится, скорее всего, 11 февраля. Как представитель инициаторов этого заявления я хочу, чтобы были приглашены также работники не только министерств иностранных дел и образования и науки, а и сотрудники Института памяти, чтобы обсуждение этой темы было более широким. А голосование за проектом в большом зале Рийгикогу, вероятно, пройдет до очередной годовщины независимости Эстонии, 19 или 20 февраля", - добавил Михкельсон.

Для того, чтобы заявление было принято, достаточно одного чтения проекта соответствующего документа в Рийгикогу.