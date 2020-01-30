Трохи більше половини шотландців підтримують незалежність від Британії

Незначна більшість шотландців виступає за незалежність від Британії через Brexit.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показало, що 51% шотландців підтримує незалежність – це вперше з 2015 року відокремлення від Британії підтримує більшість.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен хоче провести черговий референдум про незалежність, але прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відмовив у дозволі на це. Жодне голосування не може відбутися без згоди Лондона.

У 2014 році шотландці проголосували за збереження країни у складі Великої Британії, незалежність підтримали 45%.

Останнє опитування показало, що більше ніж кожен п'ятий із тих, хто проголосував проти незалежності у 2014 році, але підтримав перебування в ЄС, тепер підтримує незалежність.

Однак більшість шотландців виступили проти проведення другого референдуму про незалежність цього року.