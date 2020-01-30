Чуть больше половины шотландцев поддерживают независимость от Британии

Незначительное большинство шотландцев выступает за независимость от Британии из-за Brexit.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что 51% шотландцев поддерживает независимость - впервые с 2015 года отделение от Великобритании поддерживает большинство.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен хочет провести очередной референдум о независимости, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал в разрешении на это. Ни одно голосование не может состояться без согласия Лондона.

В 2014 году шотландцы проголосовали за сохранение страны в составе Великобритании, независимость поддержали 45%.

Последний опрос показал, что более чем каждый пятый из тех, кто проголосовал против независимости в 2014 году, но поддержал пребывания в ЕС, теперь поддерживает независимость.

Однако большинство шотландцев выступили против проведения второго референдума о независимости в этом году.